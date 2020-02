Festivali Koolitants tantsupäevadele valiti neli meie tantsu

Kuna Koolitantsu festivalil on nüüd rohkem kontserte, siis oligi žüriil võimalus valida edasi ka rohkem värskeid ja säravaid tantse kõikidest maakondadest.

Lääne-Virumaal valiti välja neli tantsu. Esteetika- ja Tantsukool tantsuga "Uinudes unistustesse", juhendaja Karolin Möllits vanuseastmes 1. - 4. klass. Lõvikuningate rühm tantsuga "Lindude lahing", juhendaja Marleen Veerpõld vanuseastmes 1.- 4. klass. MTT tantsuga "Elavad surnud", juhendaja Marleen Veerpõld vanuseastmes 6. - 9. klass ja Väike-Maarja gümnaasiumi 12. klass tantsuga "Vabadus tunda", ühislooming vanuseastmes 10. - 12. klass.

Koolitantsu žüriiliikmed on selle festivali kunstilised juhid.

Maakondlike tantsupäevade põhižüriisse kuuluvad tantsija ja tantsukunstnik Kaisa Kattai, klassikalise tantsu õpetaja ja tantsija ning koreograaf Valeria Januškevitš ning Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia tantsukunsti eriala lõpukursuse tudeng Carl Heinrich Pruun.

Festivali maakondlike tantsupäevade žürii liige Valeria Januškevitš rääkis, et tantsudes vaatasid nad kahte poolt – üks on õpetaja osa selles ja teine tantsijate panus. "Meelde jäävad teosed, kus need kaks poolt ei ole eraldi vaid sealt kumab läbi tantsijate ja tantsuõpetaja koostöö ja usaldus. Siis on ka keerulist koreograafiat tantsijatel mugav ja hea tantsida," ütles Januškevitš.

Põhižüriisse kuulunud tantsija ja tantsukunstnik Kaisa Kattai lausus, et valituks said tantsud, mis paistsid silma millegi erilise poolest. "Olgu see siis tantsu leidlik idee, tantsijate artistlikkus, kostüümid, lavakasutus. Peamine on aga ikka see, et kõik need komponendid moodustaksid kunstilise terviku," nentis Kattai.

Sel aastal valib lõppkontsertidel esinevad tantsud välja lavastusmeeskond.

Koolitantsu peakorraldaja Raido Bergstein lausus, et lavastusmeeskonna ülesandeks on koostada kontsert, mida nemad soovivad publikule ja osalejatele pakkuda, lähtudes Koolitantsu eesmärkidest ja lavastajate kunstilisest nägemusest. "Kindlasti on see teistsugune elamus ja kogemus kui punktide kokkulugemine, millega tantsusündmustel osalejad siiani harjunud on," ütles Bergstein.

Lõppkontserdi eesmärk on pingevabalt pakkuda nauditavat tantsukunsti Eesti noorte esituses.