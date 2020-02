Rakvere linnapea Triin Vareku kõne Eesti vabariigi aastapäeva vastuvõtul Rakvere teatris

Usun, et homse sünnipäeva eel on paslik meenutada möödunud laulu- ja tantsupeo suve, kus Lydia Koidula „Minu arm“ kõlas meie kõigi poolt kui tõotus – oleme siin, töötame siin, elame siin – Eestis, kus on meie juured, - sest see on meie kodumaa. Kalleim vara. Meie kultuur, meie keel, meie rahvas. Ja igaühe suhe oma kodumaaga on ainukordne ning kordumatu

Vabadussõja 101. aastapäev. Tartu rahu 100.

Märgilised sündmused. Väga oluline osa Eesti ajaloost. Rakvere Gümnaasiumis peetud Tartu rahu aastapäeva konverentsil rääkis ajaloolane Lauri Vahtre, et Eesti riik sündiski sõja käigus. Soomusrongis, kus eri maakondade mehed said kokku ja õppisid üksteist tundma. Ja valitses suur üksmeel. Ühise eesmärgi nimel.

Porgandis sõidavad hommikul ja õhtul inimesed tänapäeval tööle ja koju, ka Rakverest ja Rakveresse. Eestlane hoiab rohkem omaette ja võõraga lihtsalt ei seltsi, väga julgelt ei kõneta. On oma töö-, pereelu või muidu muremõtteid, mida mõlgutada, sest meile, eestlastele, meeldib ju muretseda. Teame kõik seda ütlust, et muretsen pere, muretsen lapsed, muretsen maja ja töö jne. Aga muretsema paneb hoopis vähene üksmeel ja ühise tahte puudumine. Isiklike ambitsioonide killustatuses ja ka nö ärategemismentaliteedis unustatakse tihti tähtsaim, põhiväärtused ja -eesmärgid. Soovin väga, et leiaksime ühtsust rohkem ja mitte ainult laulukaare all või tantsuulmas staadionil.

Nii nagu ka sel kevadel jalgpalli U17 Rakveres toimuvate Euroopa Meistrivõistluste slogan kõlab, et "tulevik algab täna" – ei saa me jätta parema tuleviku ülesehitamist aga ainult tulevikulootustele, see ei vabasta tänaseid suunamudijaid, infulentsereid ja otsustajaid vastutusest, vaid meie kõigi kohus on kohe praegu teha parimaid valikuid. Parem elukeskkond ja loodushoid, parim haridus ja selle kättesaadavus, parim ettevõtluskeskkond ja hää tervishoiusüsteem, parimad lahendused perede ja eakate toetamiseks ja palju muud. Suured ambitsioonid võivad nende mittetäitumisel tekitada parajalt pettumusi, aga unistusteta elamine on arglikult urus üksindusse hääbuda. Sümbioos tuleviku, tänapäeva ja traditsioonide kooslusest on terviku tuum.