Galerii: Rakvere linnajuhtide meeleolukas vastuvõtt kulges Gerli ja Tanel Padari muusika taktis

Rakvere linnapea Triin Varek ütles kõnes, et ta soovib väga, et ühtsust leitaks rohkem.

"Sümbioos tuleviku, tänapäeva ja traditsioonide kooslusest on terviku tuum," sõnas linnapea. Ta nentis, et Rakveres on väga hea elada. "Aga see on võimalik ainult tänu ühisele panusele."