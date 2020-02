Kuhu küll kõik lipud jäid?

Rahvamajas korraldas peo Rakvere näitlejate ring, seal kanti ette näitemäng “Mägioja perenaine”. Tegemist on austerlase Rudolf Greinzi kirjutatud looga Tirooli talurahva elust ja see oli kümme aastat varem lavalaudadele jõudnud isegi Estonias.

“Üht asjaolu ei saa aga siiski märkimata jätta. Vabariigi aastapäeva puhul oleks pidanud kõik majad lipuehtes olema, kuid mitmetel majadel südalinnas puudusid lipud, rääkimata veel linnaäärsetest majadest, kus ainult mõnel üksikul majal lippu võis näha. Ka olid lipud mitmel pool väga armetus seisukorras: määrdunud, räbalateks rebenenud jne. Meil peaks ikkagi niipalju austust oma riigilipu vastu olema, et seda mingisugusele kaltsule sarnanevana välja ei pandaks. Kui mõni isik sellest ei suuda aru saada, siis tuleks neid isikuid sundida meie riigilippe austama,” kirjutas Virumaa Teataja.

90 aastat on mööda läinud ja päris kaltse enam välja ei panda, lipud on valdavalt korralikud. Aga neid on väga vähe. Mine tea, kas ongi rohkem kui 90 aastat tagasi, mil linn oli praegusest oluliselt väiksem.