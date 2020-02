Teedel esineb jääkonarusi ja libedust

Lõuna-Eestis on sadanud tihedat lund ning teeolud on keerulised, teatas maanteeamet. Lõuna- ja Kagu-Eestis on teed lumised, mujal on teekatted valdavalt soolaniisked või soolamärjad. Kohati esineb teedel jääkonarusi, sealhulgas Tallinna–Pärnu–Ikla maanteel Rapla maakonnas. Praegu sajab Lõuna-Eestis ning suursaartel lund. Teetemperatuurid on valdavalt miinuspoolel, Kesk- ja Edela-Eestis veidi üle nullkraadi. Teedel esineb libedust.