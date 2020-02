Homme seavad sajad eestimaalased samme presidendimatkal

Teiste seas on end presidendimatkale ühiselt sättimas üle viiekümne inimese Rakvere vallast. Nimelt on vallal juba aastaid olnud traditsiooniks tellida buss, mis soovijad Aegviitu sõidutab. "Tean, et varasematel aastatel mindi isegi kahekorruselise bussiga, tänavu on kõik kohad juba broneeritud, ja kui keegi peaks viimasel hetkel ära jääma, siis on varuminejaidki olemas. Kõige noorem tulija on vaid pooleteiseaastane," rääkis Rakvere valla spordi- ja terviseedenduse spetsialist Siiri Kohver, kel on ees kolmas kord presidendimatkal osaleda.