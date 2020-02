Laekveres saab süüvida “Karu südamesse”

“Karu südame” viimane võte on läbi. Arvo Iho, Rain Simmul ja tõeline lumetuisk.

Roela kandist pärit režissöör Arvo Iho on homme Laekvere rahvamajas, et vesta lugusid enda ja Tõnu Nooritsa fotonäituse “Põhjala saaga” kohta, mis on kuu aega olnud rahvamajas vaadata.