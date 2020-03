Tarvas vandus Tartu Ülikoolile alla paarikümne punktiga

Üheks jälitajaks on Tartu Ülikool, kellega virulased kohtusid kolmapäeval Taaralinnas. Kohe avapoolajal kaugvisete toel üsna turvalise edu saavutanud väljakuperemehed olid lõpuks paremad 84:66 (poolaeg 50:35).

Pealinlased on praegu sarnaselt Tartu Ülikooliga play-off'i joone all: neil on 23 mängust seitse võitu ja ees ootab veel kolm kohtumist.