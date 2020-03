Rakvere vallavalitsusega on liitunud uus kuultuuritöötaja

Kandideerijatest üheksa kutsuti vestlusele ja neil tuli lahendada kultuurinõuniku antud ülesanne. "Eva Linda Roostil oli vaja ülesanne pakkuda välja Rakvere valla suveürituste sari ning tema idee oli korraldada üritusi valla mõisates. Kas see idee ka käiku läheb, on hetkel keeruline öelda, kuid tegemist on igati teostatava mõttega. Eva Linda osutuski valituks just oma huvitavalt lahendatud ülesande tõttu ja minu enda sisetunde järgi, et meie koostöö võiks sobida," rääkis Rakvere valla kultuurinõunik Siiri Saarmets.

Eva Linda Roost ütles, et ilmselt on tärganud tema huvi ürituste korraldamise vastu just asjaolust, et ta elab Vinni vallas Tudu alevikus, mis on väike koht ja seetõttu on sealses kultuurielus oluline roll kohalikul kogukonnal. "Asusin ka 2017. aastal õppima Tartu Ülikooli Pärnu kolledžisse turismi- ja hotelliettevõtluse erialale ja see on andnud mulle tugeva aluse, et võtta vastu uued väljakutsed Rakvere Vallavalitsuse kultuuritöötaja ametikohal," märkis Eval Linda Roost. (VT)