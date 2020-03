Sisustusbutiigi eestvedamine täitis unistuse

Seitse aastat tegutsenud DakyHouse Butiigi omanikul Küllil on alati olnud kirge, kuid ta mõistis, et sisustus­butiigile uue hingamise andmiseks on vaja kamraade. Ta pöördus sotsiaalmeedia kui kõigevägevama poole ja nii on imearmsas paigas mõned nädalad tunda olnud Külli, Inge ja Nele tegutsemislusti ning hinge.