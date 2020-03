10 ja 50 aastat tagasi

50 aastat tagasi

Rahvusvaheline naistepäev on kindlalt läinud meie ellu suure pidupäevana. Selle päeva künnisel mõtled Vladimir Iljitš Leninile, kes tegi nii palju selleks, et 8. märts saaks võrdõigusliku nõukogude naise pühaks. Nõukogude naine on saavutanud seisundi, millest ta võis varem ainult unistada. Meenub Lenini artikkel “Rahvusvahelise naistööliste päeva puhul”, mis on kirjutatud pool sajandit tagasi, 4. märtsil 1920. Vladimir Iljitš märkis sellega, et kapitalism oma võltsdemokraatiaga ei anna naisele isegi formaalset võrdsust mehega. “Venemaa Nõukogude Vabariik pühkis aga korrapealt minema eranditult kõik naise ebavõrdsuse seadusandlikud jäljed, kindlustas talle korrapealt täieliku võrdsuse seaduse järgi,” kirjutas Lenin uhkusega. Kuid meile on sellest vähe, rõhutas Lenin. On tarvis majanduslikku ja sotsiaalset võrdsust. Suur juht seadiski ülesande: “Tõmmata naine ühiskondlikule ja tootvale tööle, vabastada ta “kodusest orjusest”, kiskuda välja igavesest ja ainuüksi köögis ja lastetoas olemisest, mis nüristab ja alandab ...” Partei on täitnud ja täidab vankumatult V. I. Lenini juhtmõtet töötavate naiste tõelisest võrdõiguslikkusest. Diplomeeritud spetsialistidest meie maal on 58 protsenti naised; nad moodustavad poole töölistest ja teenistujatest, kolhoosides aga 54 protsenti töötajaist.

10 aastat tagasi

Töötukassa andmetel oli Lääne-Virumaal neljapäevase seisuga 4107 (nädal varem 4100) registreeritud töötut, viimase nädala jooksul lisandus neid 106, sh 25 koondatut. Arvestades töötuna arvele ja arvelt maha võtnute arvu, oli ametlikke töötuid eelmise nädalaga võrreldes seitsme võrra rohkem. Kokku elab statistikaameti andmetel Lääne-Virumaal 29 400 tööealist, kusjuures tööealisteks peetakse inimesi 16. eluaastast pensionieani. Eestis tervikuna on statistika järgi 260 töötut enam (uusi töötuid registreerus 2333) kui nädal tagasi, nüüd on töötukassas töötuid arvel 94 891, mis moodustab 14,6 protsenti tööealisest elanikkonnast. Lääne-Virumaal on selle statistika järgi töötuid 14,0 protsenti. Ida-Virumaal on töötuid üle kahekümne protsendi: seal on tööealistest end töötuna arvele võtnud 20,8%. Sellele on kõige lähemal Võrumaa ja Valgamaa, kus töötuid on vastavalt 17,3 ja 17,1%. Kõige vähem on töötuid jätkuvalt Jõgevamaal, kus on ennast töötukassas registreerinud 9,6% tööealisest elanikkonnast. Töötukassa pakub töötutele 2010 töökohta, neist on 1589 Eestis.