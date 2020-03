10 ja 50 aastat tagasi

50 aastat tagasi

Assamalla sovhoosis on käesoleval aastal üheks peamiseks õppevormiks poliit­ökonoomia ring. Siin omandab teadmisi 19 inimest. Nendest 16 on kommunistid. Seni on peetud ühtekokku kaheksa õppust ja võetud läbi niisugused teemad nagu “Kapitalistlik kaubatootmine”, “Lisaväärtuse jagunemine”, “Imperialismi põhijooned”, “Kapitalistlik taastootmine”.

10 aastat tagasi

8. märtsist on riikliku tähtpäeva asemel saanud lihtsalt üks ilus päev, mil naisi meeles peetakse ja neile lilli kingitakse. Eile keskpäeval oli Rakvere turg tühi. Küllap on need ajad, kui turuplatsil külma ja tuule käes pikas lillesabas seisti, lõplikult möödas. Lillepoodides tunglemist naistepäeval just ei olnud, kuid lilli uurimas oli igas vanuses mehi. Lillekimpe paistis ka tänaval tõttajate pihus.