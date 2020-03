Kiri: miks ometi?

Tellijale

Autoklassis istusid kõrvuti noormees ja neiu. Mina olen Oliver Ratas ja mina Tiina Laager. Kui hästi me kokku sobime, rattalaager, ütles noormees. Me kõik naersime, kuni keegi põrutas: “Kuradi ligitikkuja selline!” Miks ometi oli vaja see ilus hetk ära rikkuda?

Kord ütlesin ühe noormehele, et mulle tundub tema nägu tuttav. Ta vastas, et võibolla tõesti, nägu on mul alati kaasas. Saime kõik suutäie naerda, kuni keegi lajatas: “Tead, mees, sul on nii ilge moll, et parem oleks, kui sa selle koju jätaks. Sa võiksid selle mulle vahel laenata, ma läheksin lapsi hirmutama.” Miks ometi oli tarvis nii räigelt sekkuda? Hiljem mõtlesin, et järsku olin mina see rumal, kes heast naljast aru ei saanud.