Väike-Maarja vallavanem: võtame asja ilma paanikata, mõistusega

Väike-Maarja vallavanem Indrek Kesküla rääkis, et neile laekub iga päev üha uusi arupärimisi kirgi kütval päevateemal. "Enamasti tulevad need koolis õppivate laste vanematelt," märkis ta. "Koolijuhtidega on meil räägitud, kuidas peaks sellisel puhul käituma, ja see on sarnane gripiga: tuleb õpilane isoleerida, kutsuda talle vanemad järgi ja suunata kodusele ravile."