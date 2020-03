Haiglajuht: koroonaviiruse kahtlusega inimene ei tohi minna raviasutusse

Haiglajuhti sõnul on praegu põhimõte see, et viirusekandja ei tohi ilmuda haigla erakorralise meditsiini osakonda ega haiglasse. “Eesmärk on haigla hoida koroonaviirusest puhas,” ütles Suurkaev.

Praegu on koroonaviiruse kahtlusega inimesega niimoodi, et kui tegemist on haigega kokkupuutunuga või riskipiirkonnast tulnuga ja tal on terviseameti kodulehel nimetatud haigustunnused, peaks ta helistama perearstile või perearsti nõuandetelefonil. “Meditsiinisüsteem korraldab selle, kuidas võetakse analüüs. Tullakse inimese koju, sest eesmärk on see, et ei liigutaks kodust välja. Kui on sümptomid, siis ei tule ta raviasutusse,” rääkis Suurkaev. Eestis on mitu laborit ja haiglajuhi sõnul on analüüsi tulemus eeldatavasti olemas juba järgmisel päeval.