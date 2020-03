Rakvere linnavalitsus pidas erakorralise koosoleku

Alates järgmisest esmaspäevast, 16. märtsist on vabariigi valitsuse otsusega kõik koolid kogu riigis suletud ja toimub distantsõpe.

Ehkki Rakvere linna koolid on reedel, 13. märtsil avatud, soovitab linnavalitsus võimalusel omavalitsuse kõigi koolide õpilastel koju jääda. Lasteaiad ja -hoiud jäävad esialgu avatuks, aga juhul kui vanematel on võimalik laps koju jätta, siis palutakse seda võimalust kaaluda.

Reede hommikul kell 8 toimub Rakvere linnavalitsuses uus erakorraline koosolek, kuhu on kutsutud linna allasutuste, koolide ja lasteaedade juhid ning kriisikomisjoni liikmed, et arutada läbi ettevalmistused ja koostada juhised ning tegevusplaan haridusasutuste sulgemiseks alates 16. märtsist ning tegevuste edasiseks korraldamiseks.

Rakvere linnapea Triin Vareki sõnul on linnavalitsus jälginud sündmuste käiku Eestis hoolega ja tegutsenud operatiivselt. "Kiidan meie allasutuste juhte, kes on hoolikalt järginud tervisekaitse juhiseid. Linnapeana palun veelkord suhtuda juhistesse ja piirangutesse väga tõsiselt, sest tegemist on välja kuulutatud pandeemiaga," märkis ta.