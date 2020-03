Lääne-Virumaal pole koroonaviirust tuvastatud

Kokku on haigus Eestis seni tuvastatud 41 inimesel. Lääne-Virumaal võtavad analüüse Ida-Viru keskhaigla töötajad ja ka kiirabi. Analüüsiandjaid on palju ja oodata tuleb lausa ööpäeva.

41 nakatunuga seoses on terviseamet tõstnud ohutaset ning on tuvastatud, et esineb viiruse kohalik levi riigis. See tähendab, et tähelepanu pööratakse haiguse leviku piiramisele ja raskete juhtude ravimisele.