Rakvere linn vaagis järgmiseid samme

Vabariigi valitsuse otsusega on kõik koolid riigis alates 16. märtsist suletud ja õppetöö jätkub koduse ja distantsõppe vormis.

Kõigis Rakvere linna koolides on nüüdseks juba toimunud sisekoosolekud õppetöö edasise korraldamise tagamiseks. Õppetöö korraldatakse paindlikult ja õpetajad peavad arvestama, et kogu õppematerjal on õpilastele kättesaadav.