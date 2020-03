Poodides käib aktiivne ostlemine, tatar ja riis on juba otsas

"Kaupa taga on, aga ei jõua riiulitesse välja panna," märkis Pajupuu. Otsas on tatar ja riis, mida ei olnud täna lõuna ajal enam ka Kunda Grossi poes ja Konsumis. Kundas ei olnud võimalik leida ka vaba parkimiskohta poe ees.

Pajupuu lisas, et Võsu alevikus on võõrast rahvast hästi palju ja seda oli märgata juba natuke aega peale seda, kui Tallinnas Kristiine gümnaasium kinni pandi - inimestel on suvilad Võsul ja on linnast ära tuldud.