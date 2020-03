Juhkami püsib Saksamaal ja Vassiljev Poolas, Viiber vurab autoga Tšehhist koju

Friedrichshafenis viibiv Juhkami kinnitas reedeselt meeskonna koosolekult tulles, et Saksamaal on võistlushooaeg lõppenuks kuulutatud. "Ilmselt kuulutavad ka teised riigid ja Euroopa võrkpalliliit (CEV) samast otsusest lähipäevil," ütles ta. "Kindlasti on pettumus suur, et ei olnud võimalik hooaja otsustavat faasi mängida, kus tavaliselt mängumehed paremini silma paistma hakkavad."

Martti Juhkami sõnul liikus tema meeskonna mäng selgelt ülesmäge. "Usun, et hooaja lõpuks oleksime olnud võimelised [valitsevast meistrist põhirivaalile] Berliinile tõsise lahingu anda, aga paraku lõppeb praegu kõik nii. Kuna hooaeg möödus paljuski vigastatuna, siis oli minu jaoks selle lõpp eriti oluline, kuid praeguses olukorras oli see ainuõige lahendus," rääkis rakverlane, kes lisas, et sportlased mängivad ikka publiku jaoks ning heitlused tühjade tribüünid eees oleks olnud rumalus.

Juhkami märkis, et tuleviku osas ja kogu võrkpallimaastikul tervikuna valitseb korralik segadus. "Aga kindlasti loksub kõik järgneva kuu või kahega paika," uskus ta.

Et tööandjaga on vaja veel selgeks teha, kuidas laekub viimane töötasu, siis jääb Martti Juhkami ilmselt veel paariks nädalaks Saksamaale. "Esialgu jään siia ja seejärel hakkan mõtlema, millal koju tulla. Kiiret pole," lausus Juhkami.

Tšehhis Odolena Vodas viibiv Robert Viiber kõneles, et nende kandis on tänase seisuga kõik spordisaalid ja koolid suletud ning suuremaid üritusi ei toimu. "Linnas mingit meil paanikat ei ole ja poeletid on kaupa täis. Pubid on lahti ainult õhtul kella kaheksani ja rohkem kui 30 ininest ei tohi ühes kohas viibida," rääkis võrkpallur.

Tema ütlusel ei ole Tšehhi alaliit veel ametlikku avaldust liigamängude ärajätmise kohta teinud ning see otsustatakse tõenäoliselt uue nädala alguses. "Väga suure tõenäosusega on kindel, et seda hooaega enam edasi ei mängita," tähendas Robert Viiber. "Eile tegime meeskonnaga õhtul viimase trenni ja mängisime sõbralik turniiri kolm kolme vastu."

Treeningu lõppedes rääkis Viiber klubi juhtide ja treeneriga ning küsis luba koju naasmiseks. "Kõik olid nõus ja ütlesid, et mida kiiremini koju saad, seda parem. Seega peale trenni tulin koju, hakkasin asju pakkima ja nüüd paari tunni pärast hakkan autoga Eesti poole vurama," kõneles ta.

Hetkel Lubinis olukorda jälgiv võrkpallitreener Rainer Vassiljev kinnitas, et Poola liigas võeti vastu otsus kõik mängud peatada eile. "Mis ja kuidas edasi, seda hetkel ei tea," lisas ta. "Sellel nädalavahetusel pidi olema Poola karika finaalturniir, mida mingil hetkel plaaniti ilma publikuta mängida, aga nüüd on seegi täitsa tühistatud."