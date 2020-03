10 ja 50 aastat tagasi

Igale inimesele huvikohast lugemismaterjali

Rakvere rajoonis on üle 200 ühiskondliku ajakirjanduse levitaja. Need kutsuti kokku rajoonikeskuse suurematest asutustest. Ülevaate sellest, missuguseid tulemusi saavutati koos sidetöötajatega tänavuseks aastaks tellimuste vormistamisel, andis agentuuri juhataja sm. Tšernjatinskaja. Tellimuste tiraažid tõusid 6,8 protsenti, sealhulgas suurenesid “Pravda” tellimine 12 ning poliitiliste ajakirjade tellimine 5,5 protsenti. Tõus oli niisamuti põllumajanduslike, teadusalaste, tootmistehniliste ja noorsooväljaannete osas. Ja seda ka maal. Võime rääkida lugemistiheduse kasvust: mullu tuli meil 1860 väljaannet iga 1000 elaniku kohta, ent tänavu ulatub see arv 1922-ni. Ajakirjanduse tellimisel on jõutud niisuguse piirini, et kõige kättetoimetamine muudab kirjakandjate postikoti väga raskeks. Sellepärast soovitavad sidetöötajad eeskätt ajakirjade tellimusi piirata ja suurendada nende jaemüüki kioskites. Pisteline kontroll näitas, et keskmiselt langeb pere peale seitse tellimust, kõrgeim näitaja oli 13, madalaim – paaris peres mitte ühtegi. Viimased olid aastatelt alla neljakümne inimesed. Rohkem soovitamist vajavad parteipoliitilised ajakirjad. Olgu lisatud, et elavat huvi tuntakse “Küsimuste ja vastuste” vastu.

Rakvere politseinikud saavad miljonivaate

Hoolimata rasketest ilmaoludest, mille tõttu tuli töömeestel palju lund rookida ja külmakraade trotsida, on Rakverre kerkiv politseinike ja päästjate ühismaja sarikapärja juba saanud. Novembris asetati ASi Oma Ehitaja rajatavale ühishoonele nurgakivi. Halli U-kujulise rajatise juures on töö käinud päeval ja õhtul, lume ja veel suurema lumega. Eelmisel kolmapäeval oli objektil 28 töömeest. Juba järgmistel nädalatel on ametis kaks korda rohkem töölisi. Objektijuht Erik Koidu võtab lühidalt kokku, et hoone karp on nüüd valmis. “Käib katuseehitus ja akende paigutus. Sees käivad järeltööd – lihvimised ja koristamine,” räägib ta. Nüüdseks ongi Koidu sõnul laotud seinamahtu kokku umbes 5000 ruutmeetrit. Hoone pind koos kõrvalhoonetega on 6000 ruutmeetrit. Pikad koridorid ja suured ruumid jätavad kujutlusvõimele palju vabadust, kuid peagi muutub pilt tundmatuseni. Kui ehitust alustati, ei osanud keegi arvata, et mitu kuud tuleb hakkama saada poolemeetrise lumekihi ja miinuskraadidega. Objektijuhi sõnul kehtib ehitusel seaduspära – kuu ja korrus. Nii ongi just märtsikuuks valminud hoone kolm maapealset korrust ja üks maaalune, kuhu tulevad lasketiir ja lao- ning olmeruumid.