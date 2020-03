Jumalateenistused on eriolukorras ainult videosilla abil

Rahvastikuminister Riina Solman arutas Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikute juhtidega riiklikust eriolukorrast tulenevaid nõudeid ja piiranguid. "Kirikutel ja teistel usulistel ühendustel on suur roll meelerahu ja kindluse loomisel praegustel ärevatel aegadel. Seetõttu on eriti oluline, et kirikutesse tulevad inimesed hoolivad enda ja teiste tervisest ning hoiduvad rahvarohketest kogunemistest," ütles rahvastikuminister.

"COVID-19 näol on tegemist väga kiiresti leviva viirusega, mille tõttu tuleb kõik rahvakogunemised, samuti jumalateenistused, võimaliku nakkusohu tõttu ära jätta või neid võimalusel elektroonilistes kanalites üle kanda. Ebamugavus, mida eriolukorra väljakuulutamine meile kõigile tekitab, on arusaadav, kuid kaalul pole ainult meie tervis, vaid ka elude kaitse," lisas Solman.

EELK Rakvere Kolmainu koguduse õpetaja Tauno Toompuu ütles, et jumalateenistus jääb ära, kuid hetkeseisuga on võimalik kirik avatuna hoida ja kõik, kes soovivad tulla palvetama ja küünalt süütama, saavad seda ka teha.

Nõnda on avatud ka näiteks EELK Kadrina Katariina kirik soovijatele kuni õhtuni ning koguduseõpetaja Meelis-Lauri Erikson on soovijatega valmis etteteatamisel vestlema.

Rakvere Karmeli koguduse pastor Gunnar Kotiesen andis teada, et jumalateenistusel saab osaleda tavapärasel ajal pühapäeva hommikul kell 11 Pildiraadio vahendusel, mis on leitav www.pildiraadio.com II kanalil ning hiljem on võimalik vaadata salvestust ka Karmeli koguduse Youtube´i kanalilt. "Loomulikult on koguduse meeskond valmis vajadusel teenima kõiki soovijaid nii hingehoidlikult kui muude vajadustega," lisas Kotiesen.