Rakvere linnajuhid: oleme kriisiks valmis

Tehti kokkuvõtted vabariigi valitsuse poolt nädalavahetusel laekunud infost seoses kehtestatud eriolukorraga ja liikumispiirangutega ning hinnati, et kõik Rakveres rakendatud meetmed on piisavad. "Kinnitan, et oleme eriolukorraks valmis," sõnas Rakvere abilinnapea linnapea ülesannetes Rainer Miltop. "Olulised teema- ja vastutusvaldkonnad on jaotatud ja järgime tegevusplaani."