Koroonahaige Tapal paanikat ei tekitanud

"Kui see info minuni jõudis, olin ise ka pisut kohkunud," tunnistas Tapa vallavanem Riho Tell. "Võtsin terviseametiga ühendust ja sain kinnituse, et olukord on kontrolli all. Inimene on koos elukaaslasega oma korteris karantiinis ja nad peavad sellest kinni. Väikesi lapsi neil pole, mis välistas kohe ühe ohu – vastasel korral pidanuks analüüsima ja otsustama, mida teha lasteaedadega, mis praegu teatavasti on avatud."