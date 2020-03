10 ja 50 aastat tagasi

50 aastat tagasi

Rakvere Kaubandusliku Inventari Tehases korraldati oma meistrimeeste tööde näitus. Väljapanekutest nähtus, et tehases on palju andekaid, osavate kätega kunstimeistreid, kes kasutavad vaba aega ilu loomiseks. Arvukamalt oli töid puitintarsia alalt. Silma hakkasid hea ja hoolikas tehniline viimistlus, samuti materjali leidlik valik.

10 aastat tagasi

Emakeelepäeval peeti Rakveres tasuta raamatu laata, mida külastasid sajad luge­mishuvilised, kes viisid kodudesse tuhandeid raamatuid. Tasuta raamatu laada idee autor ajakirjanik Rein Sikk sõnas, et üritus on hea võimalus tähistada emakeelepäeva, sest raamatud huvitavad väga paljusid. Ta ütles, et tore on jälgida, kuidas pidevalt lahkuvad huvilised süle- või kastitäie raamatutega.