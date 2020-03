Lääne-Virumaal saab kolmes kohas hädapärast abi

Rakvere hambapolikliiniku hambaarst Liis Otstavel sõnas praeguse olukorra kohta, et see on segane. "Erasektori töötajatest hambaarstid pole kuhugi kriisiplaani sisse arvestatud," lausus ta. Kõige suuremad probleemid on isikukaitsevahenditega. Nende standardvarustuses on küll meditsiinilised maskid, kuid koroonaviiruse eest need ei kaitse.

Otstavel, kes on ka Rakvere haigla ravijuht, on seisukohal, et ka tema hambapolikliiniku meeskond vajab COVID-19 eest kaitsvaid maske, ning seetõttu muretses ta need juba varakult.

Hambaraviesmaabi on siiski Lääne-Virumaal tagatud.

Rakvere hambapolikliiniku töökord on selline, et telefoni võetakse vastu tööajal ning vajaduse korral nõustab ja jagab telefonitsi soovitusi arst-konsultant. "Kui inimesel on vaja kohale tulla, siis teda kutsutakse," ütles Otstavel.