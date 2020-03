Uuenevast kesklinnast valmivad maketid

Projekti koostavad linnakeskuse uuendamise arhitektuurikonkursi võitnud KUU OÜ ja inphysica technology OÜ. “Projekteerimiseks kuulutasime küll välja riigihanke, aga kuna arhitektuurikonkursi tingimustes oli kirjas, et selle võitja hakkab ka projekteerima, siis kutsuti esialgu osalema vaid nemad ja hakkasime läbi rääkima hinna üle,” lausus Tapa vallavanem Riho Tell. “Kuna nende esimene pakkumine oli üle meie eeldatud hinna, siis otsustasime, et jätkame etappide kaupa. Esimeses etapis koostab võidutöö autor kolm eskiisprojekti ja valmistab nende alusel ka maketid.”

Kolme eskiisi ja makettide eest tasub vald vastavalt lepingule 14 000 eurot. “Igal eskiisprojektil on juures ka nii-öelda hinnalipik ehk tahame teada, kui palju iga konkreetse eskiisi põhjal lõpuni projekteerimine maksma läheks,” lisas Tell.

Kuna Tapa linnakeskuse uuendamine on tekitanud raudteelinnas paraja debati ja projekti elluviimise vastu on kogutud ka allkirju, siis loodab Tell, et kolm eskiisi-maketti aitavad pinged maha võtta. Näiteks ei meeldinud arhitektuurikonkursi võidutöö oponentidele arhitektide ettepanek asetada linna peatänavale raudteerööpad, mida mööda saaks liigutada linnamööblit: istepinke, lilleklumpe jms. Võimalik, et tegemist on lihtsalt arusaamatuse või möödarääkimisega, ehk kujutavad oponendid rööbasteed linnas ette teistsugusena kui arhitektid.

“Loomulikult jätsime projekteerijale vabad käed ja ei öelnud, et ta peab eskiisist selle kivi või rööpa ära kaotama ja teise asemele panema, aga me edastasime neile linnaelanikelt saadud tagasiside,” rääkis vallavanem. “Edastasime projekteerijatele linnaelanike soovid, millist funktsiooni nad uuendatud keskväljakul näevad. Kindlasti võtavad projekteerijad ettepanekuid arvesse.”

Millal eskiisid-maketid saab avalikule arutelule ja välja panna, pole praeguses segases olukorras veel teada, kuid vastavalt kokkuleppele peaksid need valmima mai keskpaigas. “Kui maketid on valmis, siis saab ehk ka linnaelanik täpsema ettekujutuse, mis on plaanis. Ja loomulikult ei tähenda makett seda, et asi on nüüd jäigalt lukus. Ka edaspidi saab arvestada muutuste ja ettepanekutega, sest makett ei tähenda veel projekti, vaid on ikkagi veel eskiis.”

Tapa linnakeskuse arhitektuurivõistluse põhiala hõlmab Tapa raudtee- ja bussijaama ümbrust, Pikka, Jaama ja Sauna tänavat ning keskväljaku ala. Võistluse põhialasse kuuluvad ka 2015. aastal uuendatud Jaama park ning Sauna tänava ja Ambla maantee kesklinnaossa jääv uus teedevõrk.

Võistluse mõjuala suurus on umbes 127 900 ruutmeetrit ning selle kontakt­alasse jäävad linna peamised kultuuri-, kaubandus- ja toitlustusasutused.