Politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Andra Jundas ütles, et avarii juhtus neljapäeva varahommikul kell 3.30, selleks ajaks kui politsei saabus, oli juht sündmuskohalt lahkunud. "On teada, et juht võttis ühendust oma elukaaslasega, politseinikud suhtlesid temaga täna päeval, mehega on kõik korras," rääkis Jundas ja lisas, et politsei selgitab juhtunu asjaolusid.