10 ja 50 aastat tagasi

50 aastat tagasi

10 aastat tagasi

Eileöine lumesadu lõi taas ühe augu omavalitsuste niigi kõhnukesse rahakotti, sest mitmel pool tuiskasid teed täis ja need oli vaja lahti lükata. Vinni vald oli plaaninud 850 000 krooni lumetõrjeks, kulunud on aga juba ligi poolteist miljonit. Väike Viru-Nigula vald on püsti hädas – teehoiule on aastaks kavandatud 400 000 krooni, kulutatud aga juba 660 000 krooni.