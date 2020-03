Tanel Liiv: “Politseinik on täpselt samasugune inimene”

Rakvere politseijaoskonna patrullpolitseinik välijuhi ülesannetes Tanel Liiv on korrakaitsja mundrit kandnud 13 aastat. Tema hinnangul on politseinikel, kes suhtlevad väga paljude inimestega, kogu aeg suur tõenäosus mingisse haigusesse nakatuda, mitte ainult kriisi ajal.

Praegusel ajal on paslik küsida, kuidas teie kolleegid, patrullid, end tunnevad.

Praegu ma otseselt ei näe, et meeleolumuutust oleks, küll aga kaitseme end suuremal määral. Motivatsioonilangust ei ole ja kõikidele väljakutsetele, mis on prioriteediks pandud, me reageerime. See on meie töö lihtsalt.

Seda on hea kuulda, aga hiljuti tuli uudis, et kahjuks on teie kolleeg Võru politseijaoskonnast haigestunud koroonaviirushaigusse. Mis mõtteid see tekitas?

Politseinik on täpselt samasugune inimene. Kõik me rakendame lisameetmeid, kuid see ei tähenda seda, et me ei pruugi seda haigust saada. Meil, kes me suhtleme väga paljude inimestega, on suur tõenäosus mingi haigus saada või muud moodi ohtlikku olukorda sattuda. See on isegi hästi läinud, et teadaolevalt vaid üks on haigestunud. Loodan, et neid rohkem ei tule.

Prefekt ütles, et hulk meetmeid on teie kaitseks kasutusele võetud. Kirjeldage seda, kuidas tänane päev viirusele eelnenud päevadest erineb: tulete tööle, desovahendid on kohe kabineti ukse ees, pärast seda telefoniintervjuud käite käed korraks üle ...

Tegelikult on meile juba ammustest aegadest antud kasutada desopudelid, mis käivad vormiga kaasas. See ei ole seoses koroonaga, vaid me puutume iga päev igasuguste inimestega kokku ja desovahendid on meil juba aastaid olnud. Ainuke erisus on võibolla see, et kolleegidega kätlema ei kipu. Muidu tervitame samamoodi, räägime juttu.

"Siit ka inimestele soovitus, et kui näete terviseraja ääres rohkem kui kümmet autot, siis ei tasu sinna minna." Tanel Liiv, Rakvere politseijaoskonna patrullpolitseinik välijuhi ülesannetes

Töö ajal inimestega suhtlemiseks on meile antud respiraatorid, lisaks kasutame kummikindaid, vajaduse korral ka kaitseprille. Tavalises olukorras me autoga ringi sõites kindaid käes ega respiraatorit ees ei hoia.

Kas teile kehtib samuti see nõue, et vähemalt kaks meetrit olgu inimeste vahel?

Kui olukord ei nõua lähemale minemist, siis hoiame ka meie distantsi. Aga kui hakkame näiteks inimeste andmeid selgitama, dokumente kontrollima, siis on viisakas ikkagi neile lähedale minna. Aga sel juhul kasutame kindlasti maski ja teisi kaitsevahendeid.

Kas teete ka võrreldes nii-öelda eelmise eluga väikeseid valikuid, et kõiki bomže kinni ei pea, ja kui õigusrikkumine pole näiliselt oluline, siis ei sekku?