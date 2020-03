Virumaa Teataja 10 ja 50 aastat tagasi

Tsemenditootjate kohustused

Rakvere rahvaaed võib atraktiivsemaks muutuda

Valmis Rakvere rahvaaia heakorraprojekt, mis võimaldab rahvasuus teatripargiks kutsutava haljasala arendada rahastaja leidmisel senisest võimalusterohkemaks vaba aja veetmise kohaks. Projekti kohaselt on plaanis uue haljastuse ja kõnniteede rajamine, samuti on kavas paigaldada kaks pargipaviljoni ja esinemispaviljon väiksemõõtmeliste kontsertide jaoks, lisada lilleklumpe ning üles seada pargi ajalugu tutvustavad infotahvlid. Pargi atraktiivsemaks muutmiseks rajatakse ka paadisild ja ujuvsild jalakäijatele. Täiendust saavad pargi valgustus ja inventar. Projekti käigus viidi läbi pargi dendroloogiline hindamine, mis tõi välja likvideerimisele minevad kahjustatud, murdumisohtlikud ja väheväärtuslikud puud. “Probleem on selles, et puistu on vananenud ja park vajab korrastamist,” ütles Rakvere linnavalitsuse haljastusinsener Anu Kivi.