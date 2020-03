Ilmateenistuse teatel on ööl vastu pühapäeva selge või vähese pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub põhja- ja kirdetuul 3-9, rannikul puhanguti 12 m/s. Külma on 2 kuni 8 kraadi.

Pühapäeva päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub valdavalt kirdetuul 3-9 m/s, õhtul on tuul muutliku suunaga 1-6 m/s. Õhutemperatuur on -1 kuni +3 kraadi.