Sama seis: Lääne-Virumaal on kinnitatud kaks koroonaviiruse juhtumit

Lääne-Virumaal on kinnitatud kaks koroonaviiruse juhtumit. Foto on illustratiivne.

Terviseameti koroonakaardi järgi on Lääne-Virumaal kinnitatud üks COVID-19 haigusjuhtum. Terviseameti ida regionaalosakonna juhataja Marje Muusikus rääkis, et elukohajärgselt on maakonnas diagnoositud kaks koroonaviiruse juhtumit: üks Rakveres ja teine Tapal.