Eriolukorra täiendavad meetmed

"Ma palun meie kõigi veel tugevamat pingutust koroonaviiruse leviku tõkestamisel," ütles peaminister Jüri Ratas. "Peame käituma "meie" ühiskonnana, mitte "minu" ühiskonnana. See on kõigi Eesti inimeste huvides. Mida kiiremini koroonaviiruse levik lõpeb, seda kiiremini me naaseme tavapärase elurütmi juurde."