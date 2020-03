Kuidas kokkuostetud kuivaineid ja purgisuppe targalt kasutada?

Täiskasvanud mõõdukalt aktiivse naisterahva päevane energiavajadus on umbes 2000, mehel umbes 2600 kcal. Täpne energiavajadus sõltub peale inimese vanuse ja soo väga palju ka tema füüsilisest aktiivsusest, aga ka muust. Praegu, mil inimesed on kaugtööl, spordisaalid kinni ning väljas käiakse üldjuhul vähem, on energiavajadus paljudel inimestel tavapärasest väiksem.