10 ja 50 aastat tagasi

50 aastat tagasi

10 aastat tagasi

Eile võtsid päästjate ja politsei esindajad üheskoos ehitajaga maja katuselt maha pärja, mis oli seal olnud juba paar nädalat. Rakvere politseijaoskonna juht Lembit Kalda rääkis, et need peaaegu 20 aastat, mil ta politseis töötanud, on tema kolleegid, nii vanemad kui ka nooremad, kõik ühishoonet väga oodanud, ja täna on võimalik seda isegi puudutada.