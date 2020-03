10 ja 50 aastat tagasi

50 aastat tagasi

Abiturientide bioloogiapäev

10 aastat tagasi

Teater auhinnasajus

Rakvere teatritegijate sisukat loominguaastat kroonis auhinnasadu. Pjedestaalile tõusid Ülle Lichtfeldt, Eili Neuhaus, Urmas Lennuk, Ervin Õunapuu ja Toomas Suuman. “See kõik on väga ootamatu, mulle pole veel kohale jõudnud ... Aga mul on Eili pärast nii hea meel. Mul lausa süda tõusis kurku, kui tema nimi öeldi. See on nii lahe!” ütles teatripäeval Vanemuises parimaks naisnäitlejaks pärjatud Ülle Lichtfeldt vahetult pärast auhinnatseremooniat. Solange Hendrik Toompere lavastuses “Toatüdrukud” oli üks parima naisnäitleja tiitli toonud rollidest. “Mul on Ülle üle nii hea meel!” ütles koos Urmas Lennukiga sõnalavastuste eriauhinna pälvinud Eili Neuhaus, kelle lavastuses “Mtsenski maakonna leedi Macbeth” mängitud Katerina Izmailova oli teine Lichfeldti auhinnaroll. Žürii hinnangul oli “Mtsenski maakonna leedi Macbethis” õnnestunult ühendatud klassikateose julge tõlgendus ning eri rahvustest professionaalsete ja harrastusnäitlejate ühislooming. Rakvere teatri “Toatüdrukute” lavakujundus tõi kunstniku auhinna Ervin Õunapuule.