Pildid: hoogu kogub koduakendele pandud kaisukarude loendamine

Maris Marko kirjutas, et "Me peame karujahti" on üle 30 aasta tagasi Michael Roseni ja Helen Oxenbury kirjutatud inglise lasteraamat.

"Miks sellest täna rääkida? Aga sellepärast, et mänguväljakud on kinni ja väikestel inimestel pole kuigi palju meelelahutust," seisis tema postituses. "Nii on juba päris mitmes riigis hakatud majade akendele panema kaisukarusid ja muid vahvaid loomi, et õues jalutavad lapsed saaksid neid "jahtida". Päris väikesed lustivad niisama, natuke suuremad loevad kaisukad üle ka."

Õpetaja sõnul on see väga armas algatus. "Ma arvan, et me võiksime sellega kaasa minna. Ma kujutan vabalt ette ka oma täiesti täisealisi sõpru karupilte klõpsimas ja internetis jagamas," lisas ta.