Juhtkiri: oleme tublid, kui tahame

See pole viimastel nädalatel esimene kord, kui Rakvere haigla meedikuid nende tubli töö eest kiidetakse. Tere Piim tõi haiglatöötajatele suure aluse kohupiimakreemi ja Rakvere Piimaühistu koostöös Farmi Piimaga pakkus samuti toidutuge ning tarnis haiglasse veel piimatooteid.

Just keeruline olukord toob eestlasest kummalisel kombel välja tema parema, heatahtlikuma ja ka leidlikuma poole. Kui kuri karjas ja maailm uppis, saavad Andresed ja Pearud vinduva vaenu maha maetud ja koostöödki tehtud. Ühtäkki saab selgeks, et oleme kõik ainult inimesed, mure ja haiguse ees võrdsed. Kui hästi läheb, jääb ohu möödudes vana vaengi üles võtmata.

Et raskes olukorras vastu pidada, saab toetuda ainult heale – teha ise midagi sõbralikku, südantsoojendavat, tujutõstvat ning olla valmis teiste headust tänuga vastu võtma. Siis on kõigil kergem ja helgem.

Heategu ei peagi olema suur, põhiline on anda märku siirast hoolimisest, anda hingetuge. Olgu kohupiimakreem haiglatöötajatele või mängukarude algatus meie kõigi tuju tõstmiseks, just selliste tegude toel jaksamegi vastu pidada.

Heategu kõigi suhtes, alustades iseendast ja oma lähedastest, on seegi, kui püsitakse kodus ja peetakse kinni reeglitest. Toidupoe ja apteegi külastamist ei saa edasi lükata, küll aga on palju tegevusi, mis võivad oodata. Kui tavaolukorras oleks kohtumisele minemata jätmine ebaviisakas, siis praegusel juhul väga kiiduväärt. Samuti pole iseendalt palju nõuda poodi minnes üritada igal juhul kedagi aidata ja seal kellelegi aitäh öelda. Ning kassapidajale lahkudes kindlasti tervist soovida. Pealegi on kohe lõppev märtsikuu ka hea teeninduse kuu.