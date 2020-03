Kiri: gümnaasiumilõpetajale mõeldes

Eelmises elus olin õpetaja. Täna ei hakka ma sulle, hea gümnaasiumilõpetaja, oma lõputut tarkust jagama ega õpetama, kuidas sina peaksid oma elu elama. Sina näed ära selle aja, mil inimesele ei ole võimalik enam midagi õpetada. Sportlastel on ütlemine, et treener saab sulle anda tööriistakasti, aga hüppama pead sa ikka ise. Õpetaja võib anda teadmise, kuidas õppida, aga õppima pead sa ikka ise. Õpetaja ei saa õpilast oma käe järgi muuta, saab ainult mõjutada.

Jan Uuspõld on öelnud, et õpetaja saab anda sulle koodi, raamid ja käsulauad, mis avanevad õigel ajal. Elus on asju, mida ei ole inimese võimuses muuta.

Me kõik sünnime ilma kindlas ajahetkes, mida me ise valida ei saa. Aga me saame teha valikuid. Elu koosnebki valikutest, vanade valikute tagajärgedest ja uuteks valmistumisest. Ükskõik kui tark, ilus ja seksikas sa oled, ka sina oled kõigest inimene. Kõik me oleme. Isegi Ronaldo saab kunagi vanaks ja sureb. Teispoolsusest ei ole mitte keegi mitte kunagi tagasi tulnud.

See aeg, mis on sinu käsutuses planeedil Maa, on piiratud ressurss, seepärast on mõistlik elada nii, et see raisku ei läheks.

Me saame eelnevatelt põlvedelt geenide kaudu kaasavara, mida me muuta ei saa. Eestlased on metsarahvas. Meile meeldib pigem hoida omaette ja meile sobib, kui naabri suits paistab eemalt puude tagant. Järsku on naabrimeheks Pearu? Me ei taha tunnistada, et meis igaühes on kübeke Pearut. Ka Andreses on, miks muidu muutub tema käitumismuster elu lõpu poole nii Pearu omaga sarnaseks.

Igal inimesel on õigus valida oma tee. Kõik ei pea abielluma ja lapsi kasvatama. Aga kui sa otsustad vana hea armastusabielu kasuks, siis tee mida tahes, et armastus kestaks. Kui sa otsustad, et sinust saab sinu elu kaanestaar, siis kanna väärikalt ka oma iseloomu puudujääke. Kuulsus ilma saavutusteta ei ole imago, mille poole püüelda.

Õnne ei maksa karta, sest seda pole olemas, vähemalt mitte sellisel kujul, nagu temast romaanides kirjutatakse. See ei tähenda, nagu ei peaks pingutama, et tekitada oma ellu õnnehetki.

Elu alusmüür on juhus. Ka see, et just sina said võimaluse maailma sündida, on paljude juhuste kokkulangemine.

Ole tänulik selle võimaluse eest.

Sina lõpetad gümnaasiumi ajal, mil kogu maailm väriseb. Ka Eestimaa kohal on suur murenoot.