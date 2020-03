Lääne-Virumaa on koroonaproovide hulgalt viimaste seas

Terviseameti ida regionaalosakonna juhataja Marje Muusikus rääkis, et koroonatestidele suunab inimese perearst, hoolekandeasutuse patsiente võib testimisele saata ka terviseamet. "Lääne-Virumaal pole küll mobiilset proovivõtu kohta, kuid võimalus on olemas, brigaad käib proove võtmas," lausus Muusikus.

Eestis on käivitatud mitmes linnas perearsti saatekirja alusel koroonaviiruse laiendatud testimine, mis on patsiendile tasuta. Testimist korraldab Medicum koostöös eratervishoiuasutuste ja regionaalsete haiglatega. Lääne-Virumaal aga praegu laustestimist teha ei kavatseta.

Lääne-Virumaal on koroona leitud kaheksal inimesel, kaks neist on tervenenud, kaks viibivad haiglaravil. Tänaseks on kaks juhtumit Tapa ja Haljala vallas, üks Viru-Nigula vallas, kolm Rakvere linnas.

Kõige rohkem proove on loomulikult tehtud Harjumaal ja Saaremaal. Mõlemad Virumaad on testide hulgalt tabeli alumises osas. Ida-Virumaal on koroona jõudnud ka hooldekodusse – Alutaguse hoolekeskusesse.

Eestis on tehtud 12 401 testi, nendest 745 ehk kuus protsenti on olnud positiivsed. Enim nakatunuid on analüüside tulemuste kohaselt vanuserühmades 45–49 (11%) ja 50–54 (11%) eluaastat. Järgnevad vanusegrupid 35–39 (10%) ja 55–59 (10%) eluaastat.