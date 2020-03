10 ja 50 aastat tagasi

50 aastat tagasi

Käesoleva, 1969/1970. õppeaasta lõpuni on jäänud vaevalt kaks kuud. Et mitmetes koolides puudus veebruaris-märtsis palju lapsi gripilaine tõttu, siis nüüd, aprillis-mais tuleb kõik tekkinud lüngad tasa teha ja kooliaasta õnnelikult lõpetada. Õpilastes, lastevanemates, õpetajates peab juurduma veendumus, et klassikursus tuleb iga hinna eest lõpetada.