Rakvere haiglas on viis hingamisaparaati, 14 tava- ja neli isolaatorikohta

Rakvere haigla on valmis suuremaks koroonapuhanguks.

Eelmise nädala lõpus hospitaliseeriti Rakvere haiglasse kaks koroonahaiget. Terviseameti hädaolukorra meditsiinijuht Arkadi Popov on öelnud, et valmistutakse ees ootavaks lahinguks. Pühapäeval külastas ta Rakvere haiglat, kus kaardistati ära raviasutuse potentsiaal ja võimalused eri olukordades. Popovi sõnul on Rakvere haiglas kõik väga heal tasemel.