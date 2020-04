Teadlikkuse tuleproov

Probleem on noortega, kellest vaid 57 protsenti võib hoolsaks pidada. See oli kaalukas põhjus, miks tuli eriolukorra meetmeid liikumispiirangute ja kaupluste sulgemisega süvendada. Hoolsuskohustust peame rõhutama just koolidest priiks saanud noortele, sest eakad võtavad karantiinimeetmeid tõsiselt. On ju süüdimatu, kui tõendatult haigust põdev inimene jalutab mööda Rakvere toidukauplusi. Sotsiaalametnik või naaber oleks olnud valmis talle kindlasti toidukoti ukse taha tõstma, ent egoism võitis.

Teadlikkust aitab tõsta selgitustöö, mille hammasrattad riik on veerema saanud. Kõigil on kasulik jälgida välismeediat, et endale olukorra tõsidus selgeks teha. Itaalia tragöödia, mida sealsed inimesed peavad sõjajärgse aja kõige raskemaks kriisiks, peaks võtma mõõdupuuks. Asjakohaseks näitajaks on võimekus kõigile ravi pakkuda. Praeguses meditsiinisüsteemis, kus kõik peavad saama ravi, oleks sõjaajalaadne valik, kellele anda hingamisaparaat, kellele mitte, täielik läbikukkumine. Seepärast tasub eriolukorra koormat kanda.

Kriisi lahendamiseks olid valitsuse esimesteks tegudeks piirikontrolli taastamine ja Eesti kodanike ilma pealt kokku kogumine, haiglate erirežiimis tööle panek ning varustuse kiire täiendamine, mis läheb üle kivide ja kändude, sest kogu maailm vajab abi. Tuleb tegeleda vigade parandamisega, sest terviseamet uinutas nii valitsust kui ka rahvast sellega, et varusid jätkub ja valmisolek on kõrge. Nii kaotati nädalaid. Terviseameti muretuse ja korraldajate lapsikuse tõttu viskas tiku püssirohutünni Itaalia võrkpallimeeskonna Saaremaale lubamine. Pärani uste poliitikaga harjutatud ühiskonnale tuli kriis ootamatult. Nüüd peaks olema vähe kahtlejaid, kas on vaja paremat piirikontrolli ja sisekaitsereservi, mille loomiseks on siseministeeriumis juba terve aasta palehigis tööd tehtud.

Koroonaviiruse mõjude leevendamiseks mõeldud majandusmeetmete paketi suuruseks on kaks miljardit eurot, mis moodustab ligi seitse protsenti SKP-st. Ühtlasi peatab riik ajutiselt sissemaksed pensioni teise sambasse, kus raha põleb heleda leegiga. Loodetavasti õnnestub sammas enne lahti saada, kui aasta teises pooles maailmamajanduses toimuvad järelvärinad selle lõplikult ära nullivad. Paketi eesmärk on leevendada kriisi kõige keerulisemat algfaasi ning tagada majanduse toimimine ja taas kasvule pööramine. KredExi pakutavate meetmete seas on juba väljastatud pangalaenude tagasimaksegraafikute leevendamiseks pakutav laenukäendus summas üks miljard eurot.

Rahvusriikide piiride sulgumisel muutus Euroopa veekindlate vaheseintega reisilaevaks, mis püsib vee peal ka pärast jäämäega kokkupõrget. Schengeni lähen-kuhu-tahan-süsteem ei tööta ei pagulasmasside ohjamisel ega taudide kontrollimisel, rääkimata kuritegevuse piiramisest.

"Põhiseadus võimaldab küll riigikogul palgaseadust muuta üksnes järgmise koosseisu jaoks, ent olukord vajab muutmist. Seda enam, et ka praeguse seaduse järgi on seda võimalik teha kõrgendatud kaitsevalmiduse ja sõjaseisukorra ajal."

Kainenemine toimub kogu läänemaailmas. Sõltuvussuhet Hiinaga vähendatakse. Donald Trump alustas oma kampaaniaga “America first” juba varem, ent nüüd saab see uue hoo. “Eelista eestimaist!” peaks olema ka meie kindel soov, kui tahame võimalikult terve nahaga kriisist välja tulla.

Tõsi on see, et kriisi jätkudes pole paljudel varsti raha lihtsalt ostukorvi täitmise jaoks. See olukord nõuab riigilt ja kohalikelt omavalitsustelt maksimaalset panust ning valmisolekut lisaeelarvete alusel raha kodanike toimetulekuks ümber jagada. Erakorralisel ajal ei saa teha seda poliitikute eeskujuta. Põhiseadus võimaldab küll riigikogul palgaseadust muuta üksnes järgmise koosseisu jaoks, ent olukord vajab muutmist. Seda enam, et ka praeguse seaduse järgi on seda võimalik teha kõrgendatud kaitsevalmiduse ja sõjaseisukorra ajal. Kriisieelse keskmise palga indekseerimisega seotud palgatõus on praegusel ajal eriti kohatu. EKRE saadikud otsustasid palgalisa annetada kriisimeetmete jaoks ning ühtlasi toetada seaduse kiiret muutmist, et vältida ebaõiglast olukorda.

Eriolukorra kaudu saame õppida tulevasteks kriisideks, sest sellist elanikkonnakaitse õppust poleks tavalisel ajal võimaldatud.