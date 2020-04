10 ja 50 aastat tagasi

50 aastat tagasi

Lennukid meie põldude kohal – see pole maarahvale enam mingi uudis. Aasta-aastalt läheb tõhusamaks meie tsiviillennuväe abi põllumeestele. Tänavu on meie majandites väetisekülvil juba kolm AN-i. Ulatuslikumad tööd on tehtud tänavu Simuna, Kalevi ja Viru-Jaagupi sovhoosis jm. Praegu tiirleb üks lennukitest Kullaaru aiandussovhoosi põldude kohal.