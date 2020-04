Uue nädala alguses läheb ilm oluliselt soojemaks

Pühapäeva öösel on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub läänekaare tuul 4–10, põhjarannikul puhanguti kuni 15 m/s, hommikuks tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on vahemikus –4 kuni 0 kraadi, rannikul tuleb kohati kuni +3 kraadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärastlõunal sajab kohati vähest vihma ja lörtsi. Puhub läänekaare tuul 2–8, rannikul puhanguti 11 m/s, ennelõunal pöördub tuul lääne poolt alates edelasse, puhudes 4–10, rannikul puhanguti kuni 14 m/s. Sooja on 4–9 kraadi.

Esmaspäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab vähest vihma ja lörtsi. Puhub edelatuul 5–10, rannikul puhanguti 14 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni +5 kraadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Puhub edela- ja läänetuul 5–11, rannikul puhanguti kuni 15 m/s. Sooja on 8–13, rannikul kohati 5 kraadi.