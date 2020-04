Üleskutse sotsiaalmeedias seadis Käsmu küla ohtu

Viimasel märtsikuu nädalal sai Käsmu külavanem Eduard Vainu ülimalt ebameeldiva üllatuse osaliseks, kui sattus Facebookis juhuslikult peale arvestatava jälgijaskonnaga matkajate grupi üleskutsele, mis suunas inimesi Viru raba asemel Käsmu kalurikülasse liikuma. Eduard Vainu võttis seepeale grupi administraatoritega ühendust ja tegi selgitustööd eriolukorra meetmetest, mille raames ei ole aktsepteeritav suunata masse ühte ja samasse paika. Seejärel postitused likvideeriti.

Rakvere politseijaoskonna juhi Kat­rin Satsi sõnul on mõistetav, et soovitakse viibida looduskaunites kohtades, kuid praeguses eriolukorras ei ole see turvaline.

“Riski võtavad need, kes tekitavad massilisi kokkusaamisi, ja risk tuuakse ka nendeni, kes elavad looduskaunites kohtades,” ütles Katrin Satsi.

Probleem ei ole lahenenud, ja kuigi nädala sees on olukord külas kontrolli all, ei ole Käsmu külavanema Eduard Vainu sõnul nädalavahetusteks lahendust välja pakkuda. “Oleme probleemi arutanud ka teiste analoogsete mereäärsete küladega, kes juba varem on võtnud praktikasse keelumärkide paigaldamise, kuid need ei ole veel kedagi peatanud,” rääkis Vainu.

See, mida Käsmu Külaselts kujunenud olukorras ette võtab, on laialdasem teavitustöö. “Kui näeme, et ei järgita kaks pluss kahte, siis anname ise eriolukorra tõsidusest mõista, ega meie küla ei ole ka kummist, eriti kuna tegu on tupikkülaga, kuhu tuleb sisse ja välja sõita sama teed pidi,” kõneles Vainu.

Käsmu on Vainu sõnul püsiasukate poolest pisike küla: elanike arv küündib 50 inimeseni. Soojemad ilmad meelitavad kohale ka suvitajad. Möödunud nädalal tõi probleemi Viru raba sulgemine – ei suundutud tagasi koju, vaid leiti järgmine sihtpunkt ja selleks osutus Käsmu. “Inimestega vesteldes selgus, et enamasti oli tegemist nendega, kes Viru rabasse ära ei mahtunud, ja nii liiguti mööda rannikut edasi. Peale vestlusi ja selgitamist olukord stabiliseerus. Info edastati ka kohalikule omavalitsusele, kes juba pühapäeval samuti panustas piirkonna turvalisusesse,” kommenteeris märtsi viimasel nädalavahetusel toimunud massikogunemist Katrin Satsi.