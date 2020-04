ERM pakub üheksat veebituuri

Muinasaegne matus, relvad ristisõdades, eluolu keskaegsetes linnades, vanimad eestikeelsed raamatud ja esimene sinimustvalge on vaid mõned märksõnad ERM-i äsja valminud veebituuride kohta.

E-ajarännakuid kiviajast kuni taasiseseisvumiseni ­juhivad ERM-i giidid ja ­muuseumiõpetajad. Veebituurid toetavad ajaloo põhikooli ja gümnaasiumi õppekava ja on lisatud ka lehele ­e-koolikott.ee. Et veebituuridele on oodata lisa, tasub silma peal hoida ERM-i kodulehel ja sotsiaalmeedia kanalitel.