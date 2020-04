10 ja 50 aastat tagasi

50 aastat tagasi

Talispartakiaad lõppes, suvespartakiaad algas

Lõppenud on ligi viis kuud kestnud Rakvere rajooni IX talispartakiaad, mis oli pühendatud V. I. Lenini 100. sünni-aastapäevale. Talispartakiaadist võttis osa 63 kehakultuurikollektiivi (95-st), s. o. rekordiline hulk. Massilisem osavõtt oli murdmaasuusatamisest, lauatennisest ja koroonast. Esmakordselt peeti kiiruisutamise meistrivõistlused, kus lõi kaasa üle 70 kiiruisutaja. Palju oli rammukatsujaid ka tõstepõrandal (kahe päeva jooksul käis põrandal 83 tõstjat). Need arvud ütlevad nii mõndagi. Spartakiaadi käigus astus spordiühingutesse üle 500 uue liikme. Resümeeks võib märkida: Rakvere rajooni IX talispartakiaad õnnestus hästi. Ent leidub veel kehakultuurikollektiive, mis eksisteerivad ainult paberil: 32 neist ei andnud spartakiaadi jooksul mingit elumärki, seda mitmekordsele meeldetuletusele vaatamata. Palju jäi spartakiaadist eemale kolhoose ja sovhoose. Veidi parem oli olukord asutustes-ettevõtetes, kus kaasa ei löönud vaid üksikud. Rajooni spordiühingute nõukogud on veel vähe teinud nõrkade kollektiivide abistamiseks. Halvasti aitavad kohtadel sporditöö organiseerimisele kaasa ka komsomoli-algorganisatsioonid ja ametiühingud. 1. aprillil k. a. algas Rakvere rajooni X suvespartakiaad. Selle pidulik avamine on täna kell 14 “Kalevi” võimlas. Samas algavad ka esimesed võistlused klassikalises maadluses.

10 aastat tagasi

Jyoshinmon Karate-Do pakub vaatemängu

Sellel nädalavahetusel toimuvad Rakveres pealtvaatajatele visuaalselt atraktiivsed rahvusvahelised karatevõistlused – 8. Jyoshinmon Cup noortele ja Jyoshinmon Karate-Do maailmakarika etapp, kus on ühe alana võistlusprogrammis kontaktne vabavõitlus. Pühapäeval on Jyoshinmon Karate-Do maailmakarika etapil võistlusprogrammis pealtvaatajate jaoks atraktiivsed alad – kontaktne vabavõitlus (kumite), esemete purustamine (tameshivari) ja võitlus nähtamatu vastasega nii relvadega kui ka ilma (kata). Kumite ja kata tulevad nii üksikaladel kui ka meeskondlikes kategooriates. Pühapäeval algavad võistlused kell 12. Kui pühapäevasel maailmakarika etapil asuvad võistlustulle eranditult täiskasvanud, siis laupäeval toimuv 8. Jyoshinmon Cup on mõeldud 6–17aastastele lastele ja noortele. Mõlemal päeval on sissepääs võistlustele pealtvaatajatele tasuta. “See suurvõistlus pakub võimaluse näha Rakveres maailmatasemel karated selle ala tippude esituses,” ütles üritust korraldava Palermo spordiklubi peatreener Kert Karus. Võistlustel osaleb umbes 500 sportlast ja esindatud on 8 riiki.