Lääne-Virumaal 12 kinnitatud koroonadiagnoosi, haiglaravil kolm inimest

Lääne-Virumaal on diagnoositud koroona juhtumid Vinni ja Viru-Nigula vallas (mõlemas üks), Haljala vallas (kolm), Tapal (kolm) ja Rakvere linnas (neli).

Kaks inimest on praeguseks maakonnas COVID-19-st tervenenud.

Riik on otsustanud alustada hooldekodudes laustestimist koroonaviiruse suhtes. Terviseameti ida piirkonna osakonnajuhataja Marje Muusikus rääkis, et Lääne-Virumaal on laustestimine läbi viidud Tammiku hooldekodus. Sel nädalal võttis terviseamet hooldekodu töötajatelt ja elanikelt koroonaproovi.

Tammiku hooldekodu juhataja Anne Põldmaa ütles: “Kõik on positiivselt negatiivsed." Neli töötajat ja 19 hoolealust jäid selle teadmisega esialgu kuuks ajaks hooldekodusse karantiini.

Marje Muusikus sõnas, et nad on testinud maakonna teistes hooldekodudes üksikuid töötajaid ja hoolealuseid. "Proovid on osutunud negatiivseks," lausus Muusikus. Teadaolevalt on Lääne-Virumaa hooldekodud viirusevabad.

Terviseameti ida piirkonna osakonnajuhataja märkis, et praegu on fookuses Ida-Virumaal asuvad hooldekodud.

"Seal haigestumus tõuseb," ütles Muusikus. Ida-Virumaal on terviseameti andmetel kokku 61 koroonaviirusesse nakatunut.

Eestis on diagnoositud kokku 1097 koroonaviirusesse nakatumist. Kokku on tehtud 21 004 testi, nendest 1097 ehk 5,2% on olnud positiivsed.

Enim nakatunuid on analüüside tulemuste kohaselt vanusegruppides 45-49 eluaastat (11%) ja 50-54 eluaastat (10%) ning vanusegrupis 55-59 eluaastat (10%).

Eestis vajab uue koroonaviiruse tõttu haiglaravil 130 patsienti, 17 inimest on juhitaval hingamisel, haiglatest on välja kirjutatud 62 inimest.

Kokku on Eestis COVID-19 viiruse tõttu surnud 15 inimest.